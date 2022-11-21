В Грозном ликвидирован преступник, напавший с ножом на полицейского перед намазом

Неизвестный преступник этим утром напал с ножом на сотрудника ГИБДД в центре Грозного, но был ликвидирован. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он уточнил, что инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где его уже ждал злоумышленник и исподтишка нанёс ему смертельные ранения.