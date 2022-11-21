В Грозном ликвидирован преступник, напавший с ножом на полицейского перед намазом
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации напавшего с ножом на сотрудника ГИБДД в центре Грозного
Неизвестный преступник этим утром напал с ножом на сотрудника ГИБДД в центре Грозного, но был ликвидирован. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он уточнил, что инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где его уже ждал злоумышленник и исподтишка нанёс ему смертельные ранения.
При попытке скрыться с места происшествия преступник был застрелен.
Видео из центра Грозного, где неизвестный с ножом напал на инспектора ГИБДД во время намаза. За кадром слышна стрельба. Видео © LIFE
"Полицейские в настоящее время отрабатывают вероятных сообщников правонарушителя, а также мотивы совершённого преступления, проводятся оперативные мероприятия. По предварительной информации, бандит действовал один, его личность устанавливается", — проинформировал Кадыров.
Глава Чечни выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего при исполнении инспектора.
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