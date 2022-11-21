"Просто пропаганда": В Госдуме назвали чушью заявления Киева о планах наступления на Крым
Депутат Чепа назвал чушью заявления Киева о планах наступления на Крым
У Украины нет "ни сил, ни возможностей" для наступления на Крым, а все подобные заявления со стороны Киева — очередная "чушь и попытка привлечь внимание". Таким мнением поделился первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT.
"За этим ничего не последует, понятно, что это просто пропаганда. Уже даже американцы начинают подталкивать Украину к переговорам. Понятно, что это тоже не завтра будет, но никакого наступления. У Украины нет ни сил, ни возможностей — ничего", — сказал парламентарий.
Напомним, амбициозные планы Украины по "возвращению" полуострова озвучили ранее замминистра обороны Незалежной Владимир Гаврилов и глава офиса президента страны Андрей Ермак. На заявление уже отреагировали в Совфеде, отметив, что намерения украинских властей разрушатся о реальность. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что когда-то и Киев был столицей Древней Руси, являлся малороссийским городом в составе Российской империи, а затем — столицей республики в составе СССР.
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Агентство городских новостей "Москва"