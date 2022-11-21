"Просто пропаганда": В Госдуме назвали чушью заявления Киева о планах наступления на Крым

У Украины нет "ни сил, ни возможностей" для наступления на Крым, а все подобные заявления со стороны Киева — очередная "чушь и попытка привлечь внимание". Таким мнением поделился первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT.

"За этим ничего не последует, понятно, что это просто пропаганда. Уже даже американцы начинают подталкивать Украину к переговорам. Понятно, что это тоже не завтра будет, но никакого наступления. У Украины нет ни сил, ни возможностей — ничего", — сказал парламентарий.