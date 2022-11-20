"Русский город": Медведев привёл непреложные факты из истории и намекнул на "возвращение" Киева

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале ответил украинским политикам, которые заявили о планах ВСУ "вернуть Крым", напомнив им историю Киева, и назвал столицу Незалежной русским городом.

"Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят "вернуть Крым". Ну цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они ещё очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи. Почти как таракан-фаворит Янычар в пьесе знаменитого киевлянина Михаила Булгакова "Бег". Поэтому хочу им напомнить непреложные факты", — написал Медведев.

Он напомнил, что Киев был столицей Древней Руси, затем являлся малороссийским городом в составе Российской империи, после чего был столицей республики в составе СССР.

"И, наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было всё предельно ясно, что и как надо возвращать…" — подытожил Медведев.

Поводом для такого напоминания послужили заявления киевских властей о планах "вернуть Крым": замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.