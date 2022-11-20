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Регион
Опубликовано 20 ноября 2022, 11:25
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ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS в районе Краматорска

Вооружённые силы России в ходе выполнения задач специальной военной операции уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS", — сказал он в ходе брифинга.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией удалось ликвидировать пункт управления украинских войск в районе населённого пункта Весёлое Херсонской области. Помимо этого, уничтожены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах.

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Российские военные уничтожили более 120 бойцов ВСУ в ходе наступления в ДНР

А ранее российские военнослужащие уничтожили более 60 украинских бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Купянском направлении. В результате поражения огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации также ликвидировано три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортёра.

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Николь Вербер
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