ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS в районе Краматорска

Вооружённые силы России в ходе выполнения задач специальной военной операции уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS", — сказал он в ходе брифинга.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией удалось ликвидировать пункт управления украинских войск в районе населённого пункта Весёлое Херсонской области. Помимо этого, уничтожены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах.