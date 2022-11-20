В Запорожье уничтожен цех "Мотор Сич" по сборке двигателей для авиации ВСУ

Российские воздушно-космические силы нанесли удар по производственному цеху на территории завода "Мотор Сич" в Запорожье. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии "Мотор Сич" уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины", — сообщил Конашенков на брифинге.