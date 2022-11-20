В Запорожье уничтожен цех "Мотор Сич" по сборке двигателей для авиации ВСУ
Российские воздушно-космические силы нанесли удар по производственному цеху на территории завода "Мотор Сич" в Запорожье. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии "Мотор Сич" уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины", — сообщил Конашенков на брифинге.
Ранее стало известно, что в ходе спецоперации на Украине российские военные ликвидировали пункт управления и узел связи ВСУ в Херсонской области. Объекты были уничтожены оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.
ТАСС / Евгений Половодов / Пресс-служба Минобороны РФ