На полигоне под Казанью заметили новейший танк Т-14 "Армата"

В Сети появились кадры с полигона под Казанью, где мобилизованные жители Татарстана проходят обучение и подготовку перед тем, как отправиться в зону специальной военной операции. Там заметили новейший российский танк Т-14 "Армата".

Танк Т-14 "Армата" заметили на полигоне под Казанью. Видео © Telegram / "Южный Фронт"

"Видео от нашего подписчика вызвало фурор", — говорится в телеграм-канале, где публикуются эксклюзивные кадры от участников СВО.

Боевая машина, которая раньше не использовалась для выполнения задачи СВО, обладает единой системой управления тактическим звеном, которая связывает все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия. Военнослужащие запечатлели, как она рассекает под приветственные крики и свист.