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Регион
Опубликовано 20 ноября 2022, 11:15
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На полигоне под Казанью заметили новейший танк Т-14 "Армата"

В Сети появились кадры с полигона под Казанью, где мобилизованные жители Татарстана проходят обучение и подготовку перед тем, как отправиться в зону специальной военной операции. Там заметили новейший российский танк Т-14 "Армата".

Танк Т-14 "Армата" заметили на полигоне под Казанью. Видео © Telegram / "Южный Фронт"

"Видео от нашего подписчика вызвало фурор", — говорится в телеграм-канале, где публикуются эксклюзивные кадры от участников СВО.

Боевая машина, которая раньше не использовалась для выполнения задачи СВО, обладает единой системой управления тактическим звеном, которая связывает все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия. Военнослужащие запечатлели, как она рассекает под приветственные крики и свист.

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Напомним, ранее экспортный вариант танка Т-14 "Армата" показывали на форуме "Армия-2022". Боевую машину представили на открытом стенде компании "Рособоронэкспорт" среди иных образцов вооружения, поставляющихся в другие страны. Стоит отметить, что это был первый случай демонстрации Т-14 компанией – экспортёром российской техники.

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Telegram / "Южный Фронт"

Николь Вербер
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