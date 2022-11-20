На аккаунт Трампа в Twitter подписалось уже более 52 миллионов человек
Количество подписчиков аккаунта Трампа в Twitter превысило 52 миллиона
Количество подписчиков Twitter-аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа менее чем за сутки после разблокировки превысило отметку в 52 миллиона человек. Такие данные можно увидеть на странице политика в соцсети.
Количество подписчиков официального Twitter-аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Скриншот © Twitter / realDonaldTrump
Сейчас на аккаунт Трампа подписано 52 миллиона 227 с лишним тысяч человек. Сам политик ещё не оставлял каких-либо сообщений после того, как его страница была возвращена в Сеть.
Напомним, новый владелец "Твиттера" Илон Маск сообщал о готовности открыть Трампу доступ к аккаунту. Cам Трамп заявил, что никогда туда не вернётся, отметив, что предпочитает собственную площадку — Truth Social. Учётная запись Трампа была восстановлена после того, как за такое решение проголосовали участники опроса, который провёл Маск.
Getty Images / Joe Raedle