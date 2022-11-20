На аккаунт Трампа в Twitter подписалось уже более 52 миллионов человек

Количество подписчиков Twitter-аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа менее чем за сутки после разблокировки превысило отметку в 52 миллиона человек. Такие данные можно увидеть на странице политика в соцсети.

Сейчас на аккаунт Трампа подписано 52 миллиона 227 с лишним тысяч человек. Сам политик ещё не оставлял каких-либо сообщений после того, как его страница была возвращена в Сеть.