Под Симферополем найдено тело пропавшей три дня назад 17-летней девушки

Под Симферополем обнаружено тело 17-летней девушки, которая пропала в Крыму три дня назад. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на волне".

Наталья Леонова ушла из дома 17 ноября. Уже на следующий день к поискам подключились волонтёры и неравнодушные люди: прочёсывали местность, делились информацией. По данным канала, страшную находку сделали сегодня в крымском селе Строгановка. Рядом с телом были найдены пустые упаковки из-под обезболивающих таблеток, а также бутылка воды.