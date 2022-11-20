Под Симферополем найдено тело пропавшей три дня назад 17-летней девушки
17-летняя Наталья Л. была найдена мёртвой в селе Строгановка. Обложка © t.me / "Mash на волне"
Под Симферополем обнаружено тело 17-летней девушки, которая пропала в Крыму три дня назад. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на волне".
Наталья Леонова ушла из дома 17 ноября. Уже на следующий день к поискам подключились волонтёры и неравнодушные люди: прочёсывали местность, делились информацией. По данным канала, страшную находку сделали сегодня в крымском селе Строгановка. Рядом с телом были найдены пустые упаковки из-под обезболивающих таблеток, а также бутылка воды.
А в Башкирии были найдены спящими в багажнике автомобиля трое детей, которые ночью ушли из дома и пропали. Поиски велись с утра 6 ноября, когда стало известно, что около полуночи трое мальчиков двенадцати, восьми и пяти лет ушли из дома в Иглинском районе и не вернулись.