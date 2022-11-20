Россияне не обращались за помощью после смертельного ДТП с автобусом в Египте
Посольство РФ в Каире: Россияне пока не обращались к дипломатам из-за недавнего ДТП
В Посольстве России в Каире сообщили РИА "Новости", что россияне пока не обращались к дипломатам после недавнего ДТП на трассе между городами Рас-Гариб и Заафарана.
"К нам пока никто из граждан не обращался", — сообщили там.
Лайф писал о крупном ДТП в Египте, где на междугородней трассе столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии погибло 12 человек и ещё 30 пострадало.
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