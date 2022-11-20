В страшном ДТП с автобусом в Египте погибло 12 человек и пострадало 30
При столкновении автобуса и грузовика в Египте погибли 12 человек, ещё 30 пострадали
При столкновении автобуса и грузовика на побережье Красного моря в Египте погибли 12 человек, ещё 30 пострадали, сообщила газета Al-Masry Al-Youm. Трагедия произошла утром на 40-м километре трассы между городами Рас-Гариб и Заафарана в провинции Красное Море.
"В результате ДТП погибло 12 человек, пострадало 30", — уточнили источники в медицинских кругах.
Ранее Лайф сообщал, что в Магадане автобус с пассажирами улетел с дороги. По данным полиции, в момент ДТП в "КИА-Гранбёрд" было 30 пассажиров. Троим понадобилась медицинская помощь.
Shutterstock / Tamer Adel Soliman