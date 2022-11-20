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20 ноября, 09:42

В страшном ДТП с автобусом в Египте погибло 12 человек и пострадало 30

При столкновении автобуса и грузовика в Египте погибли 12 человек, ещё 30 пострадали

При столкновении автобуса и грузовика на побережье Красного моря в Египте погибли 12 человек, ещё 30 пострадали, сообщила газета Al-Masry Al-Youm. Трагедия произошла утром на 40-м километре трассы между городами Рас-Гариб и Заафарана в провинции Красное Море.

"В результате ДТП погибло 12 человек, пострадало 30", — уточнили источники в медицинских кругах.

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Ранее Лайф сообщал, что в Магадане автобус с пассажирами улетел с дороги. По данным полиции, в момент ДТП в "КИА-Гранбёрд" было 30 пассажиров. Троим понадобилась медицинская помощь.

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Shutterstock / Tamer Adel Soliman

Андрей Бражников

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