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20 ноября, 09:13

Четыре человека погибли при столкновении двух иномарок в Югре

Четыре человека погибли при столкновении автомобилей Kia Ceed и Datsun в Югре

При столкновении автомобилей Kia Ceed и Datsun на трассе "Югра" в Советском районе погибло четыре человека. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в субботу на трассе "Югра" в Советском районе. На 413-м километре дороги столкнулись две иномарки. В результате ДТП один пассажир автомобиля Datsun и три пассажира Kia Ceed погибли.

"Организована проверка по факту произошедшего 19 ноября дорожно-транспортного происшествия, следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — сообщили в прокуратуре.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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