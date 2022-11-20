Никто из звёздных тренеров и спортсменов не явился в храм на прощание с Горшковым

Никто из звёздных тренеров и спортсменов не явился на отпевание и церемонию прощания с прославленным олимпийским чемпионом, президентом Федерации фигурного катания на коньках России Александром Горшковым.

Отпевание прославленного олимпийского чемпиона, президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова. Видео © LIFE

Как передаёт наш корреспондент, в храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах практически никто не приехал. В память о Горшкове пару венков прислали лишь из Федерации фристайла России и от Федерации горнолыжного спорта. Церемония прощания должна продолжиться на Малой арене "Лужников" с 12:00 до 14:00. Двери уже открыли для всех желающих, но их немного.