На Москву обрушатся ледяные дожди

Снегопады в Москве и области сменятся ледяными дождями. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, они начнутся уже во вторник.

"В Москве ледяные дожди и крупа начнутся с 09:00 вторника и продолжатся до полудня. Соответственно, дороги и тротуары покроются льдом толщиной до шести миллиметров, в Подмосковье — от двух миллиметров на востоке до десяти миллиметров на западе", — подчеркнул синоптик в телеграм-канале и призвал автомобилистов быть внимательнее на дорогах.

Погода начнёт меняться в понедельник: на протяжении всего дня будет идти снег, температура поднимется выше нормы на полтора градуса. По его словам, ледяные дожди пройдут также в ряде российских регионов. В частности, в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Тверской, Тамбовской, Пензенской, Самарской областях.