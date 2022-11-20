Число подписчиков Трампа в Twitter за несколько часов превысило 25 млн
Пользователи продолжают подписываться на разблокированный Илоном Маском аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter. Всего за несколько часов он успел набрать более 25 миллионов фолловеров.
Скриншот © Twitter / realDonaldTrump
К моменту "бессрочной блокировки", которая произошла 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов подписчиков. Сам Трамп пока никак не прокомментировал восстановление своего аккаунта. Страница стала видна со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность присоединяться, оставлять комментарии и лайки.
Напомним, Маск сообщал о готовности открыть Трампу доступ к аккаунту в Twitter. Cам Трамп заявил, что никогда туда не вернётся, отметив, что предпочитает собственную площадку — Truth Social. Учётная запись Трампа была восстановлена после того, как за такое решение проголосовали участники опроса, устроенного новым владельцем компании — Илоном Маском.
ТАСС / FH / Andrew Harnik