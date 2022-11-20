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20 ноября, 08:32

Число подписчиков Трампа в Twitter за несколько часов превысило 25 млн

Пользователи продолжают подписываться на разблокированный Илоном Маском аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter. Всего за несколько часов он успел набрать более 25 миллионов фолловеров.

Скриншот © Twitter / realDonaldTrump

Скриншот © Twitter / realDonaldTrump

К моменту "бессрочной блокировки", которая произошла 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов подписчиков. Сам Трамп пока никак не прокомментировал восстановление своего аккаунта. Страница стала видна со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность присоединяться, оставлять комментарии и лайки.

Twitter-аккаунт Трампа за считаные минуты набрал сотни тысяч новых подписчиков

Twitter-аккаунт Трампа за считаные минуты набрал сотни тысяч новых подписчиков

Напомним, Маск сообщал о готовности открыть Трампу доступ к аккаунту в Twitter. Cам Трамп заявил, что никогда туда не вернётся, отметив, что предпочитает собственную площадку — Truth Social. Учётная запись Трампа была восстановлена после того, как за такое решение проголосовали участники опроса, устроенного новым владельцем компании — Илоном Маском.

Обложка ©

ТАСС / FH / Andrew Harnik

Андрей Бражников

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