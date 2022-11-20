Число подписчиков Трампа в Twitter за несколько часов превысило 25 млн

Пользователи продолжают подписываться на разблокированный Илоном Маском аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter. Всего за несколько часов он успел набрать более 25 миллионов фолловеров.

К моменту "бессрочной блокировки", которая произошла 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов подписчиков. Сам Трамп пока никак не прокомментировал восстановление своего аккаунта. Страница стала видна со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность присоединяться, оставлять комментарии и лайки.