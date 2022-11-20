Пробуждение вулкана Шивелуч показали в трёх завораживающих фото
Институт РАН: Вулкан Шивелуч на Камчатке готовится к извержению
Вулкан Шивелуч, самый северный из действующих вулканов Камчатки, готовится к мощному извержению, заявили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Вулкан Шивелуч. Фото © Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Вулкан Шивелуч. Фото © Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Вулкан Шивелуч. Фото © Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
"Со склонов скатываются раскалённые лавины с температурой 1000 градусов Цельсия, сходят пирокластические потоки. Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным пароксизмальным извержением", — рассказал вулканолог и директор института Алексей Озеров.
Учёные рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров, потому что извержение может начаться в любой момент. По прогнозам, со склонов геологического образования с высокой скоростью будут сходить пирокластические потоки. Кроме того, в ближайших населённых пунктах могут произойти пепловые выбросы и обвалы. Потоки пеплопадов могут достигать до 20 километров и даже перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск.
Это уже второй камчатский вулкан, показавший большую активность за сутки. Помимо Шивелуча также начал выбрасывать вулканические бомбы Ключевской. Учёные не исключают, что вскоре пойдут лавовые потоки. Кроме того, могут возникнуть образования грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана.
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Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН