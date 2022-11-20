Пробуждение вулкана Шивелуч показали в трёх завораживающих фото

Вулкан Шивелуч, самый северный из действующих вулканов Камчатки, готовится к мощному извержению, заявили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Вулкан Шивелуч. Фото © Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Вулкан Шивелуч. Фото © Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Вулкан Шивелуч. Фото © Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

"Со склонов скатываются раскалённые лавины с температурой 1000 градусов Цельсия, сходят пирокластические потоки. Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным пароксизмальным извержением", — рассказал вулканолог и директор института Алексей Озеров.

Учёные рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров, потому что извержение может начаться в любой момент. По прогнозам, со склонов геологического образования с высокой скоростью будут сходить пирокластические потоки. Кроме того, в ближайших населённых пунктах могут произойти пепловые выбросы и обвалы. Потоки пеплопадов могут достигать до 20 километров и даже перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск.