Как известно, Германия поставляет Украине военную технику, в числе которой самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. Недавно стало известно, что последняя переданная Киеву партия техники оказалась неисправной. Этот факт очень обрадовал немецких читателей газеты Bild, которые сочли это "знаком свыше".

Издание опубликовало материал под названием "Министерство обороны Германии спит", в котором было сказано, что поставленная Украине "помощь" в виде гаубиц неисправна. Починить её также не могут из-за нехватки необходимых запасных частей.

"Фатальная, но такая необходимая ошибка. Наше руководство показало, как можно бойкотировать. Так держать. У нас нет оружия и денег для конфликта. Нужно стремиться к заключению мира", — указал один из пользователей.

"Запутанная бюрократия. Но в данном случае это хорошо: не смогут убить людей этим оружием", — поддержал другой.

"Когда речь идёт о подарках, главное, чтобы они шли от сердца! Мне кажется, что этот беззубый "крокодил" [гаубицы Panzerhaubitze 2000] на зелёном лугу довольно симпатичный. К тому же он больше подходит получателю, чем эти леопарды, пумы и пантеры... в конце концов они ещё хотят от нас ягуаров!" — сыронизировал комментатор.