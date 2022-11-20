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20 ноября, 07:48

Воздушная тревога звучит по всей Украине

Воздушная тревога объявлена сегодня, 20 ноября, утром на территории всех областей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Первые сирены прозвучали в украинской столице — Киеве. Затем тревогу объявили в области, а после и в остальных регионах страны, в том числе западных. Население просят срочно проследовать в укрытия.

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А ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о начале "добровольной эвакуации" жителей из недавно перешедших под контроль Киева территорий юга, в первую очередь из Херсона.

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ТАСС / dpa / picture-alliance

Андрей Бражников

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