Сирены воздушной тревоги звучат во всех областях Украины
Воздушная тревога объявлена сегодня, 20 ноября, утром на территории всех областей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Первые сирены прозвучали в украинской столице — Киеве. Затем тревогу объявили в области, а после и в остальных регионах страны, в том числе западных. Население просят срочно проследовать в укрытия.
А ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о начале "добровольной эвакуации" жителей из недавно перешедших под контроль Киева территорий юга, в первую очередь из Херсона.
ТАСС / dpa / picture-alliance