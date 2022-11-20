Воздушная тревога объявлена сегодня, 20 ноября, утром на территории всех областей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Первые сирены прозвучали в украинской столице — Киеве. Затем тревогу объявили в области, а после и в остальных регионах страны, в том числе западных. Население просят срочно проследовать в укрытия.