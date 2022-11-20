ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 ноября 2022, 07:48
6479

Сирены воздушной тревоги звучат во всех областях Украины

Воздушная тревога объявлена сегодня, 20 ноября, утром на территории всех областей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Первые сирены прозвучали в украинской столице — Киеве. Затем тревогу объявили в области, а после и в остальных регионах страны, в том числе западных. Население просят срочно проследовать в укрытия.

Названо условие для вторжения Польши на Украину
Названо условие для вторжения Польши на Украину

А ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о начале "добровольной эвакуации" жителей из недавно перешедших под контроль Киева территорий юга, в первую очередь из Херсона.

BannerImage

ТАСС / dpa / picture-alliance

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar