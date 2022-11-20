Названо условие для вторжения Польши на Украину

США при дальнейшем ослаблении Киева могут вынудить Польшу отправить на Украину войска, такое мнение высказал политолог Лешек Сыкульский.

"Если Украина будет слабеть, американцы будут оказывать давление на польское правительство, чтобы оказать Киеву непосредственную помощь. Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в войну", — приводит высказывание учёного Gazeta Wyborcza.

Сыкульский полагает, что Варшава уже ведёт подготовку к боевым действиям на Востоке. Как пояснил политолог, свидетельством тому являются принятые в Польше законодательные акты. В частности, вступил в силу закон о защите отечества, который восстанавливает срочную военную службу.

"Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо", — делает выводы Сыкульский.