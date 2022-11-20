Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 ноября, 22:26

Рублёв не смог выйти в финал итогового турнира ATP

Андрей Рублёв проиграл Касперу Рууду и пропустил его в финал итогового турнира ATP

23-летний норвежец Каспер Рууд (четвёртая ракетка мира) вышел в финал итогового турнира ATP, обойдя россиянина Андрея Рублёва (седьмая ракетка мира).

Матч состоялся на центральном корте стадиона "Пала Альпитур", сообщает "Чемпионат". Рууд победил со счётом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 8 минут.

Новак Джокович обыграл Тейлора Фрица и вышел в финал АТР

Новак Джокович обыграл Тейлора Фрица и вышел в финал АТР

Накануне Андрей Рублёв вышел в полуфинал итогового теннисного турнира ATP, это произошло впервые в его карьере. В заключительном матче группового этапа финального турнира года в Турине теннисист обыграл в трёх сетах соперника из Греции Стефаноса Циципаса.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров