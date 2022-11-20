Рублёв не смог выйти в финал итогового турнира ATP
Андрей Рублёв проиграл Касперу Рууду и пропустил его в финал итогового турнира ATP
23-летний норвежец Каспер Рууд (четвёртая ракетка мира) вышел в финал итогового турнира ATP, обойдя россиянина Андрея Рублёва (седьмая ракетка мира).
Матч состоялся на центральном корте стадиона "Пала Альпитур", сообщает "Чемпионат". Рууд победил со счётом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 8 минут.
Накануне Андрей Рублёв вышел в полуфинал итогового теннисного турнира ATP, это произошло впервые в его карьере. В заключительном матче группового этапа финального турнира года в Турине теннисист обыграл в трёх сетах соперника из Греции Стефаноса Циципаса.
ТАСС / ЕРА / CHRISTOPHE PETIT TESSON