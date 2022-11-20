Орбан поучаствовал в опросе о возвращении Трампа в Twitter и всех заинтриговал
Премьер Венгрии Орбан принял участие в опросе о восстановлении аккаунта Трампа в Twitter
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в опросе по поводу возобновления работы аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter.
Лайф напоминает, предприниматель и миллиардер Илон Маск провёл в Twitter опрос по поводу разблокировки аккаунта Дональда Трампа.
"Угадайте, как я проголосовал", — написал Орбан в Twitter, прикрепив ссылку на проводимый опрос.
Ранее Илон Маск заявлял о готовности вернуть Трампу доступ к аккаунту в Twitter. По словам бизнесмена, решение о блокировке профиля политика, которое было "плохим с моральной точки зрения" и оттолкнуло от соцсети огромную часть страны, будет пересмотрено. Однако Трамп заявил, что никогда не вернётся в Twitter, отметив, что предпочитает собственную площадку — Truth. Впоследствии американский экс-президент подтвердил, что передумал возвращаться в Twitter, и пожелал Маску удачи.
ТАСС / АР / Darko Vojinovic