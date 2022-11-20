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19 ноября, 21:59

Орбан поучаствовал в опросе о возвращении Трампа в Twitter и всех заинтриговал

Премьер Венгрии Орбан принял участие в опросе о восстановлении аккаунта Трампа в Twitter

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в опросе по поводу возобновления работы аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter.

Лайф напоминает, предприниматель и миллиардер Илон Маск провёл в Twitter опрос по поводу разблокировки аккаунта Дональда Трампа.

"Угадайте, как я проголосовал", написал Орбан в Twitter, прикрепив ссылку на проводимый опрос.

Маск доверил пользователям решение судьбы Трампа в Twitter

Маск доверил пользователям решение судьбы Трампа в Twitter

Ранее Илон Маск заявлял о готовности вернуть Трампу доступ к аккаунту в Twitter. По словам бизнесмена, решение о блокировке профиля политика, которое было "плохим с моральной точки зрения" и оттолкнуло от соцсети огромную часть страны, будет пересмотрено. Однако Трамп заявил, что никогда не вернётся в Twitter, отметив, что предпочитает собственную площадку — Truth. Впоследствии американский экс-президент подтвердил, что передумал возвращаться в Twitter, и пожелал Маску удачи.

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ТАСС / АР / Darko Vojinovic

Юлия Коновалова

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