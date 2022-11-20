Александр Волга освобождён от должности мэра Энергодара

Указом властей Запорожской области мэр Энергодара Александр Волга освобождён от должности. Об этом со ссылкой на источник в администрации региона сообщает ТАСС.

"Сами прекрасно видите": Глава Энергодара отреагировал на слухи о покушении на него

Мэром Энергодара Волга стал летом — он сменил на этом посту Андрея Шевчика, на которого в мае было совершено покушение. В результате он и его охранники получили ранения.