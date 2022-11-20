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19 ноября, 22:10

Александр Волга освобождён от должности мэра Энергодара

ТАСС: Власти Запорожской области освободили от должности мэра Энергодара Волгу

Указом властей Запорожской области мэр Энергодара Александр Волга освобождён от должности. Об этом со ссылкой на источник в администрации региона сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, Волге запрещено пребывание на территории области. Соответствующий указ подписан врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, утверждает источник.

Сам Волга сообщил агентству, что находится в отпуске.

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Мэром Энергодара Волга стал летом — он сменил на этом посту Андрея Шевчика, на которого в мае было совершено покушение. В результате он и его охранники получили ранения.

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Telegram / Александр Волга

Дмитрий Алексиевич

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