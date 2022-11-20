Си Цзиньпин провёл "главную красную линию" для Байдена

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи на Бали с президентом США Джо Байденом провёл "главную красную линию" в отношениях Пекина и Вашингтона. Об этом говорится в опубликованном на сайте китайского МИДа комментарии министра иностранных дел Ван И.

"Си Цзиньпин всесторонне и систематически разъяснил происхождение тайваньского вопроса и принципиальную позицию Китая... [Он] чётко указал, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов КНР, политической основой и первой красной линией, которую нельзя пересекать, в китайско-американских отношениях", — пояснил глава МИД Китая.

Китайский лидер также назвал самой важной защитой и страховкой для отношений Пекина и Вашингтона "соблюдение основных норм международных отношений и трёх совместных китайско-американских коммюнике". Он подчеркнул в разговоре с Байденом, что "независимость Тайваня" несовместима с миром и стабильностью в регионе.

"Китайский народ никогда не согласится с кем-то, кто захочет отделить Тайвань от Китая", — заметил Си Цзиньпин и указал на недопустимость рассматривать связи между двумя странами как игру с нулевой суммой, где одна сторона выигрывает за счёт проигрыша другой.