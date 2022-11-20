Токаев заявил, что Казахстан должен проводить многовекторную политику

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что, учитывая геополитическую позицию, страна должна проводить многовекторную политику. Заявление он озвучил журналистам после голосования на проходящих в воскресенье выборах главы государства.

"Я думаю, что с учётом геополитической позиции, с учётом того, что в нашу экономику вовлечено более $500 млрд, учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику", — подчеркнул он.