Токаев заявил, что Казахстан должен проводить многовекторную политику
Токаев: В нынешних условиях Казахстан должен проводить многовекторную политику
Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что, учитывая геополитическую позицию, страна должна проводить многовекторную политику. Заявление он озвучил журналистам после голосования на проходящих в воскресенье выборах главы государства.
"Я думаю, что с учётом геополитической позиции, с учётом того, что в нашу экономику вовлечено более $500 млрд, учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику", — подчеркнул он.
Лайф рассказывал, что 1 сентября этого года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении осенью досрочных выборов президента. В первой половине 2023 года состоятся выборы в нижнюю палату Парламента — Мажилис, а также в местные представительные органы. В октябре стало известно, что Токаев выдвинул свою кандидатуру. Сегодня утром в Казахстане открылись избирательные участки для голосования.
ТАСС / Валерий Шарифулин