Ключевская сопка начала выбрасывать вулканические бомбы
Институт РАН: Вулкан Ключевская сопка на Камчатке начал выбрасывать "бомбы"
На Камчатке начал выбрасывать вулканические бомбы действующий вулкан Ключевская сопка. Как сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, не исключено, что вскоре пойдут лавовые потоки, передаёт РИА "Новости".
По данным Геофизической службы Камчатки, у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7, а после толчка в кратере самого высокого в Евразии вулкана появилось свечение.
"Извержение началось в вершинном кратере Ключевского. Происходят единичные выбросы раскалённых бомб с частотой до десяти взрывов в час", — приводит пресс-служба института слова директора и вулканолога Алексея Озерова.
Из-за глубины кратера над кромкой видны только некоторые из них, остальные — по свечению над кратером. При этом ожидается усиление извержений. Помимо лавы также могут возникнуть образования грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана. По словам Озерова, обычно извержения вулкана довольно продолжительны и длятся от нескольких недель до месяцев, а иногда и до года. Так, до этого оно началось в октябре 2020 года и продлилось до 8 февраля 2021 года.
Ранее Лайф писал, что на Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту десять километров. Пепел распространился в северо-восточном направлении в сторону Камчатского залива.
ТАСС / Марина Лысцева (архивное фото)