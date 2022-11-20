Ключевская сопка начала выбрасывать вулканические бомбы

Из-за глубины кратера над кромкой видны только некоторые из них, остальные — по свечению над кратером. При этом ожидается усиление извержений. Помимо лавы также могут возникнуть образования грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана. По словам Озерова, обычно извержения вулкана довольно продолжительны и длятся от нескольких недель до месяцев, а иногда и до года. Так, до этого оно началось в октябре 2020 года и продлилось до 8 февраля 2021 года.