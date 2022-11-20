Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 ноября, 05:52

В России открылись все участки для голосования на выборах президента Казахстана

В пяти российских регионах открылись участки для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана. Об этом проинформировали в пресс-службе посольства республики в Москве.

"Сегодня на избирательных участках, открытых при Посольстве Казахстана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске, в 07:00 по местному времени началось голосование на выборах президента Республики Казахстан", — сказано в сообщении.

Напомним, 1 сентября этого года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении осенью досрочных выборов президента. В первой половине 2023 года состоятся выборы в нижнюю палату Парламента — Мажилис, а также в местные представительные органы. В октябре стало известно, что Токаев выдвинул свою кандидатуру. Сегодня утром в Казахстане открылись избирательные участки для голосования.

Токаев пообещал до конца года выступить с ключевым заявлением

Токаев пообещал до конца года выступить с ключевым заявлением

Обложка ©

ТАСС / Турар Казангапов

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров