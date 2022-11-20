Токаев пообещал до конца года выступить с ключевым заявлением

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в конце года объявит о сроках проведения парламентских выборов в стране.

Токаев 20 ноября утром проголосовал на выборах главы государства на одном из столичных избирательных участков. Отвечая на вопрос журналиста о возможной отставке правительства после выборов, политик напомнил, что отставка кабмина после избрания президента по закону не является обязательной.

"Политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. С другой стороны, по закону после президентских выборов необязательно правительству уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов. Что касается сроков проведения парламентских выборов, то в конце года я насчёт этого сделаю специальное заявление", — сказал он.

Президент предупредил, что точечные изменения в правительстве и других ведомствах всё же будут происходить.