Жителей Московского региона предупредили о гололедице

В Москве и Московской области из-за гололедицы объявлен жёлтый уровень погодной опасности, эти данные следуют из прогностической карты Гидрометцентра.

Предупреждение о гололедице в столичном регионе действует до 12 часов 22 ноября.

Европейцам рассказали, какая погода их ждёт этой зимой

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что настоящая зима придёт в Москву, когда будет устойчивый снежный покров. Необходимо также, чтобы среднесуточная температура была отрицательной, тогда этот снег сохранится.