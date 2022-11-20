Жителей Московского региона предупредили о гололедице
Гидрометцентр: В Москве и Подмосковье из-за гололедицы объявлен жёлтый уровень опасности
В Москве и Московской области из-за гололедицы объявлен жёлтый уровень погодной опасности, эти данные следуют из прогностической карты Гидрометцентра.
"Жёлтый — погода потенциально опасна", — сообщает ведомство.
Предупреждение о гололедице в столичном регионе действует до 12 часов 22 ноября.
Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что настоящая зима придёт в Москву, когда будет устойчивый снежный покров. Необходимо также, чтобы среднесуточная температура была отрицательной, тогда этот снег сохранится.
Агентство "Москва"