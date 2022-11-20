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20 ноября, 03:43

Жителей Московского региона предупредили о гололедице

Гидрометцентр: В Москве и Подмосковье из-за гололедицы объявлен жёлтый уровень опасности

В Москве и Московской области из-за гололедицы объявлен жёлтый уровень погодной опасности, эти данные следуют из прогностической карты Гидрометцентра.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — сообщает ведомство.

Предупреждение о гололедице в столичном регионе действует до 12 часов 22 ноября.

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Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что настоящая зима придёт в Москву, когда будет устойчивый снежный покров. Необходимо также, чтобы среднесуточная температура была отрицательной, тогда этот снег сохранится.

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Агентство "Москва"

Дмитрий Алексиевич

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