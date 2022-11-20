Украинских беженцев в Болгарии стало не на что кормить
Sofia Globe: Отели Болгарии из-за нехватки денег перестали кормить украинских беженцев
Питание оказалось исключено из государственной программы размещения украинских беженцев в Болгарии. Как сообщает издание Sofia Globe, владельцы отелей на черноморском побережье перестали их кормить.
Государство выделяет на эти цели 15 болгарских левов (менее 500 рублей), и, как следует из публикации, этих денег не хватает на покрытие расходов на питание.
"Последние три дня мы обеспечивали беженцев едой за наши собственные деньги, но с сегодняшнего дня мы прекращаем их кормить, поскольку у нас нет для этого возможности", — пожаловался отельер Михаил Зегов.
Издание напоминает, что в Болгарии по госпрограмме проживает более десяти тысяч беженцев с Украины. 15 ноября истёк срок действия предыдущей программы предоставления им жилья, по которой размещение переселенцев в отелях осуществлялось за счёт государства. Согласно новым распоряжениям, украинцев будут размещать на государственных и муниципальных базах отдыха.
Ранее читатели болгарского портала Dnes.dir.bg эмоционально прокомментировали публикацию о группе из 35 украинских беженцев, высказавших недовольство условиями проживания в буферном центре в Елхове.
ТАСС / АР / Sergei Grits