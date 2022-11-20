Украинских беженцев в Болгарии стало не на что кормить

Питание оказалось исключено из государственной программы размещения украинских беженцев в Болгарии. Как сообщает издание Sofia Globe, владельцы отелей на черноморском побережье перестали их кормить.

Государство выделяет на эти цели 15 болгарских левов (менее 500 рублей), и, как следует из публикации, этих денег не хватает на покрытие расходов на питание.

"Последние три дня мы обеспечивали беженцев едой за наши собственные деньги, но с сегодняшнего дня мы прекращаем их кормить, поскольку у нас нет для этого возможности", — пожаловался отельер Михаил Зегов.