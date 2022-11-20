Twitter-аккаунт Трампа за считаные минуты набрал сотни тысяч новых подписчиков
Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа в Twitter превысило 2 млн
Количество подписчиков экс-президента США Дональда Трампа, аккаунт которого был разблокирован в Twitter, начало резко расти и за считаные минуты превысило два миллиона пользователей. Таковы данные, размещённые на его странице в соцсети.
Учётная запись Трампа была восстановлена после того, как за такое решение проголосовали участники опроса, устроенного новым владельцем компании — Илоном Маском. Последнее сообщение на странице экс-президента датировано 8 января 2021 года, и подписчиков у политика насчитывалось порядка 320 тысяч. Ничего нового пока хозяин разблокированного аккаунта не писал.
Напомним, Маск сообщал о готовности вернуть Трампу доступ к аккаунту в Twitter. Cам Трамп заявил, что никогда туда не вернётся, отметив, что предпочитает собственную площадку — Truth Social. Впоследствии американский экс-президент подтвердил, что передумал возвращаться в Twitter, и пожелал предпринимателю удачи.