Twitter-аккаунт Трампа за считаные минуты набрал сотни тысяч новых подписчиков

Количество подписчиков экс-президента США Дональда Трампа, аккаунт которого был разблокирован в Twitter , начало резко расти и за считаные минуты превысило два миллиона пользователей. Таковы данные, размещённые на его странице в соцсети.

Учётная запись Трампа была восстановлена после того, как за такое решение проголосовали участники опроса, устроенного новым владельцем компании — Илоном Маском. Последнее сообщение на странице экс-президента датировано 8 января 2021 года, и подписчиков у политика насчитывалось порядка 320 тысяч. Ничего нового пока хозяин разблокированного аккаунта не писал.