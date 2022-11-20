Маск разблокировал аккаунт Трампа в Twitter

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, недавно ставший владельцем Twitter, сообщил, что решил восстановить в соцсети аккаунт Дональда Трампа. Вернуться в сообщество бывшему президенту США позволили результаты опроса: большинство участников высказались за его присутствие.

"Народ высказался. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei ("Глас народа — глас божий")", — так Маск прокомментировал это решение.

Тем временем пользователи соцсети сообщили, что аккаунт Трампа в Twitter уже разблокирован.

С затеей провести в Twitter опрос по поводу разблокировки аккаунта Трампа миллиардер выступил накануне. Сам экс-президент, узнав о таком мероприятии, заявил, что не вернётся в соцсеть даже при положительном результате опроса.

"Голосуйте позитивно, но не волнуйтесь. Мы никуда не идём. Truth Social особенная!" — заявил Трамп, указав тем самым на его собственную социальную сеть.