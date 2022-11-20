Маск разблокировал аккаунт Трампа в Twitter
Маск сообщил о решении восстановить аккаунт экс-президента США Трампа в Twitter
Илон Маск: "Глас народа — глас божий". Фото © Twitter / Elon Musk
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, недавно ставший владельцем Twitter, сообщил, что решил восстановить в соцсети аккаунт Дональда Трампа. Вернуться в сообщество бывшему президенту США позволили результаты опроса: большинство участников высказались за его присутствие.
"Народ высказался. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei ("Глас народа — глас божий")", — так Маск прокомментировал это решение.
Тем временем пользователи соцсети сообщили, что аккаунт Трампа в Twitter уже разблокирован.
С затеей провести в Twitter опрос по поводу разблокировки аккаунта Трампа миллиардер выступил накануне. Сам экс-президент, узнав о таком мероприятии, заявил, что не вернётся в соцсеть даже при положительном результате опроса.
"Голосуйте позитивно, но не волнуйтесь. Мы никуда не идём. Truth Social особенная!" — заявил Трамп, указав тем самым на его собственную социальную сеть.
Между тем за разблокировку его аккаунта высказалось 51,8% пользователей против 48,2%. Всего проголосовало более 15 миллионов человек.
Напомним, Маск сообщал о готовности вернуть Трампу доступ к аккаунту в Twitter. Cам Трамп заявил, что никогда не вернётся в Twitter, отметив, что предпочитает собственную площадку — Truth Social. Впоследствии американский экс-президент подтвердил, что передумал возвращаться в Twitter, и пожелал предпринимателю удачи.