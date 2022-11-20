Перегрузка электросети полностью обесточила город – спутник Хмельницкой АЭС
Город Нетешин Хмельницкой области из-за перегрузки электросети полностью обесточен на неопределённый срок. Об этом сообщили в исполнительном комитете Нетешинского городского совета.
"По сообщению АО "Хмельницкоблэнерго", в связи с перегрузкой электросети произошло аварийное отключение на неопределённый срок на всей территории города. К сети подключена только критическая инфраструктура: медсанчасть и подача воды в город", — приводит текст сообщения горсовета РИА "Новости".
В горсовете уточнили, что официальные графики отключения электроэнергии в Нетешине не составлены, были ориентировочные графики для удобства потребителей. Теперь будут только аварийные отключения.
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ТАСС / dpa / picture-alliance / Federico Gambarini