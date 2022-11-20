Перегрузка электросети полностью обесточила город – спутник Хмельницкой АЭС

Город Нетешин Хмельницкой области из-за перегрузки электросети полностью обесточен на неопределённый срок. Об этом сообщили в исполнительном комитете Нетешинского городского совета.

"По сообщению АО "Хмельницкоблэнерго", в связи с перегрузкой электросети произошло аварийное отключение на неопределённый срок на всей территории города. К сети подключена только критическая инфраструктура: медсанчасть и подача воды в город", — приводит текст сообщения горсовета РИА "Новости".

В горсовете уточнили, что официальные графики отключения электроэнергии в Нетешине не составлены, были ориентировочные графики для удобства потребителей. Теперь будут только аварийные отключения.