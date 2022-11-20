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20 ноября, 00:27

Перегрузка электросети полностью обесточила город – спутник Хмельницкой АЭС

Город Нетешин Хмельницкой области из-за перегрузки электросети полностью обесточен на неопределённый срок. Об этом сообщили в исполнительном комитете Нетешинского городского совета.

"По сообщению АО "Хмельницкоблэнерго", в связи с перегрузкой электросети произошло аварийное отключение на неопределённый срок на всей территории города. К сети подключена только критическая инфраструктура: медсанчасть и подача воды в город", — приводит текст сообщения горсовета РИА "Новости".

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В горсовете уточнили, что официальные графики отключения электроэнергии в Нетешине не составлены, были ориентировочные графики для удобства потребителей. Теперь будут только аварийные отключения.

Ранее Лайф рассказывал про массированные удары по Украине 15 ноября. По всей Украине были зафиксированы прилёты по объектам энергетики. В результате электричество пропало практически по всей стране.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Federico Gambarini

Юлия Коновалова

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