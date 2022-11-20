"Они не побеждают": Американский полковник озвучил потери украинских войск

В то время как чиновники США отказываются от мирного урегулирования украинского конфликта, вооружённые силы этой страны несут огромные потери. Такое заявление сделал полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

В интервью Grayzone отставной военный высказал мнение, что проблема заключается в массовом помешательстве на "победе Украины", которому поддались президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители американских властей. Между тем, по словам Макгрегора, ВСУ "не побеждают".

"Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными. Огромное количество оборудования было потеряно, уничтожено, украдено. Они сейчас на последнем издыхании. Им нечего предложить. Они ждут, когда по ним нанесут сокрушительный удар, который раздавит их. Это безумие", — утверждает полковник.

Вместе с тем он подчеркнул, что Россию "нельзя запугать и заставить подчиниться". Как отметил Макгрегор, армейский генерал США Марк Милли в своих призывах к миру осознаёт это, в отличие от остальных у власти.