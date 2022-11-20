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19 ноября, 23:27

Бортпроводники Finnair объявили забастовку против увольнения персонала

Бортпроводники Finnair планируют провести забастовку против сокращений персонала. Об этом информирует Финский профсоюз транспортников.

"Финская ассоциация бортпроводников и стюардесс Финского профсоюза транспортников протестует против кадровой политики Finnair, бесхозяйственности и угроз увольнения, организовав забастовку бортпроводников. Забастовка касается бортпроводников авиакомпании Finnair и её рейсов из аэропорта Хельсинки", — сообщили в профсоюзе.

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Проведение забастовки намечено на 20 ноября, её начало — 15:00 по местному времени. В компании Finnair занято 1750 бортпроводников, но из-за кризиса компания намерена передать субподрядчикам 450 рабочих мест.

Напомним, ранее профсоюзы Греции ужесточили условия проведения 24-часовой общенациональной забастовки, в результате Афины 9 ноября полностью остались без работающего метро, автобусов, троллейбусов, а также такси.

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ТАСС / Ладислав Карпов

Юлия Коновалова

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