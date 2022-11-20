Форвард сборной Франции Бензема пропустит чемпионат мира из-за травмы

Форвард сборной Франции Карим Бензема пропустит чемпионат мира по футболу в Катаре. Сообщение об этом распространила французская газета Le Parisien.

Издание сообщает, что у 34-летнего футболиста выявлен разрыв мышцы бедра. Днём ранее стало известно, что форвард получил травму, его увезли в больницу, а затем отправили на лечение домой.

Как рассказали источники газеты, Бензема видели выходящим из больницы "Аспетар". Спортсмен покинул медучреждение, ощутимо прихрамывая.