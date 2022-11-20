Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 ноября, 22:58

На двух студентов из КЧР заведено уголовное дело за избиение полицейских

В Карачаево-Черкесии следователи завели уголовное дело в отношении двух жителей, обвиняемых в нанесении травм полицейским. Правонарушение они совершили 18 ноября.

Двое оперуполномоченных, которые вели розыск без вести пропавшего подростка, приехали в один из колледжей в Черкесске, и здесь несколько студентов причинили им телесные повреждения в ходе развернувшегося конфликта.

15-летний подросток случайно убил одноклассника одним ударом в солнечное сплетение

15-летний подросток случайно убил одноклассника одним ударом в солнечное сплетение

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции, по части 1 статьи 318 УК РФ", говорится в сообщении в телеграм-канале СУ СК России по региону.

Максимальный срок наказания по этой статье предусматривает лишение свободы на пять лет.

Ранее в Красноярске 16-летний подросток убил мужчину шестью выстрелами из украденного у него же ружья и угнал его машину. В отношении подростка возбудили три уголовных дела. Подозреваемого заключили под стражу.

Обложка ©

Telrgram / СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров