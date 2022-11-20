На двух студентов из КЧР заведено уголовное дело за избиение полицейских

В Карачаево-Черкесии следователи завели уголовное дело в отношении двух жителей, обвиняемых в нанесении травм полицейским. Правонарушение они совершили 18 ноября.

Двое оперуполномоченных, которые вели розыск без вести пропавшего подростка, приехали в один из колледжей в Черкесске, и здесь несколько студентов причинили им телесные повреждения в ходе развернувшегося конфликта.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции, по части 1 статьи 318 УК РФ", — говорится в сообщении в телеграм-канале СУ СК России по региону.

Максимальный срок наказания по этой статье предусматривает лишение свободы на пять лет.