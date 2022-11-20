Россиянам посоветовали купить ряд продуктов до Нового года

Цены на продукты в 2023 году будут повышаться пропорционально темпам роста инфляции, но всё-таки для некоторых групп товаров возможны исключения. Об этом в интервью агентству "Прайм" сообщила специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса "Финмир" Валентина Милашевская.

Эксперт отмечает, что ожидается рост цен на шампанское — в среднем на 41,4%. Перед Новым годом, как правило, также существенно увеличивается стоимость праздничных деликатесов, например икры и консервов. Поэтому эти продукты не помешает закупить заранее.

Ожидается в новом году и рост цен на топливо и транспорт — примерно на 5–10%, а также на сигареты и вейпы — в связи с тем, что акциз на их продажу в 2023 году вырастет на четыре процента.