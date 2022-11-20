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20 ноября, 00:04

Россиянам посоветовали купить ряд продуктов до Нового года

Рыночный эксперт Милашевская ожидает на Новый год роста цены на шампанское на 41,4%

Цены на продукты в 2023 году будут повышаться пропорционально темпам роста инфляции, но всё-таки для некоторых групп товаров возможны исключения. Об этом в интервью агентству "Прайм" сообщила специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса "Финмир" Валентина Милашевская.

Эксперт отмечает, что ожидается рост цен на шампанское — в среднем на 41,4%. Перед Новым годом, как правило, также существенно увеличивается стоимость праздничных деликатесов, например икры и консервов. Поэтому эти продукты не помешает закупить заранее.

Ожидается в новом году и рост цен на топливо и транспорт — примерно на 5–10%, а также на сигареты и вейпы — в связи с тем, что акциз на их продажу в 2023 году вырастет на четыре процента.

Россияне узнали, за что после Нового года придётся платить больше

Россияне узнали, за что после Нового года придётся платить больше

Ранее экономист Михаил Беляев рекомендовал россиянам заранее купить консервы и колбасы к новогоднему столу. Также эксперт советует задуматься о покупке мяса птицы и алкоголя, поскольку к концу декабря цены на него будут выше.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Юлия Коновалова

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