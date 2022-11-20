Россиянам посоветовали купить ряд продуктов до Нового года
Рыночный эксперт Милашевская ожидает на Новый год роста цены на шампанское на 41,4%
Цены на продукты в 2023 году будут повышаться пропорционально темпам роста инфляции, но всё-таки для некоторых групп товаров возможны исключения. Об этом в интервью агентству "Прайм" сообщила специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса "Финмир" Валентина Милашевская.
Эксперт отмечает, что ожидается рост цен на шампанское — в среднем на 41,4%. Перед Новым годом, как правило, также существенно увеличивается стоимость праздничных деликатесов, например икры и консервов. Поэтому эти продукты не помешает закупить заранее.
Ожидается в новом году и рост цен на топливо и транспорт — примерно на 5–10%, а также на сигареты и вейпы — в связи с тем, что акциз на их продажу в 2023 году вырастет на четыре процента.
Ранее экономист Михаил Беляев рекомендовал россиянам заранее купить консервы и колбасы к новогоднему столу. Также эксперт советует задуматься о покупке мяса птицы и алкоголя, поскольку к концу декабря цены на него будут выше.
ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV