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20 ноября, 02:38

Месси и Роналду снялись в рекламе чемоданов

Роналду и Месси впервые приняли совместное участие в рекламной кампании

<p>Лионель Месси и Криштиану Роналду в совместной рекламной сессии. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/championat/38135" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Чемпионат</a></p>

Лионель Месси и Криштиану Роналду в совместной рекламной сессии. Фото © Telegram / Чемпионат

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси опубликовали на своих страницах в соцсетях совместное фото с рекламной кампанией бренда Louis Vuitton.

Как отмечается, это первое для футболистов совместное участие в рекламе.

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Напомним, оба игрока будут участвовать в предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сборная Португалии с Роналду сыграет в группе Н с командами Ганы (24 ноября), Уругвая (28 ноября) и Южной Кореи (2 декабря). Аргентинцы с Месси находятся в группе С вместе со сборными Саудовской Аравии (22 ноября), Мексики (26 ноября) и Польши (30 ноября).

Ранее Лайф сообщал, что в интервью журналисту Пирсу Моргану португальский нападающий Криштиану Роналду рассказал о предательстве со стороны "Манчестер Юнайтед" и заметил, что клуб неоднократно пытался продать его. МЮ опубликовал официальное заявление и пригрозил ему штрафом в один миллион фунтов стерлингов.

Юлия Коновалова

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