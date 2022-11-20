Месси и Роналду снялись в рекламе чемоданов
Роналду и Месси впервые приняли совместное участие в рекламной кампании
Лионель Месси и Криштиану Роналду в совместной рекламной сессии. Фото © Telegram / Чемпионат
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси опубликовали на своих страницах в соцсетях совместное фото с рекламной кампанией бренда Louis Vuitton.
Как отмечается, это первое для футболистов совместное участие в рекламе.
Напомним, оба игрока будут участвовать в предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сборная Португалии с Роналду сыграет в группе Н с командами Ганы (24 ноября), Уругвая (28 ноября) и Южной Кореи (2 декабря). Аргентинцы с Месси находятся в группе С вместе со сборными Саудовской Аравии (22 ноября), Мексики (26 ноября) и Польши (30 ноября).
Ранее Лайф сообщал, что в интервью журналисту Пирсу Моргану португальский нападающий Криштиану Роналду рассказал о предательстве со стороны "Манчестер Юнайтед" и заметил, что клуб неоднократно пытался продать его. МЮ опубликовал официальное заявление и пригрозил ему штрафом в один миллион фунтов стерлингов.