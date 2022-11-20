Месси и Роналду снялись в рекламе чемоданов

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси опубликовали на своих страницах в соцсетях совместное фото с рекламной кампанией бренда Louis Vuitton.

Как отмечается, это первое для футболистов совместное участие в рекламе.

Напомним, оба игрока будут участвовать в предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сборная Португалии с Роналду сыграет в группе Н с командами Ганы (24 ноября), Уругвая (28 ноября) и Южной Кореи (2 декабря). Аргентинцы с Месси находятся в группе С вместе со сборными Саудовской Аравии (22 ноября), Мексики (26 ноября) и Польши (30 ноября).