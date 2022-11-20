Казахстанцы начали голосовать на президентских выборах

В Казахстане открылись избирательные участки для голосования на внеочередных президентских выборах. Об этом сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии республики Мухтар Ерман на брифинге.

"Согласно оперативным данным, представленным областными, городов Алма-Ата, Шымкент и Астана комиссиями, к голосованию приступили все 10 033 участка по стране и 17 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах", — сказал Ерман, передаёт РИА "Новости".

Ещё 51 участок за рубежом откроется с учётом разницы во времени. В 7:00 по времени Астаны (4:00 мск) голосование началось в большинстве регионов Казахстана. Через час открылись участки в западных регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях. Завершатся выборы на основной территории страны в 20:00 по времени Астаны (17:00 мск), а через час после этого — в западных регионах.