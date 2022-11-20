Минобороны Турции заявило об уничтожении баз террористов в Ираке и Сирии

В ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии турецкая армия ликвидировала базы террористов. Об этом заявил телеканал A Haber, ссылаясь на Минобороны Турции.

Операция проводилась в ночь на воскресенье. В ней были задействованы более 50 самолётов и 20 дронов. Места дислокации запрещённой в Турции РПК и её сирийского ответвления "Силы народной самообороны" атаковала артиллерия.

В оборонном ведомстве Турции заявили, что воздушными ударами были поражены штабы, базы и укрытия террористов. Вместе с тем в турецком МВД Турции сообщили, что операция прошла "в соответствии с правом на самооборону по уставу ООН".