В США рассказали, как Зеленский манипулирует Вашингтоном
WP: Зеленский вынуждает Вашингтон принимать решения, противоречащие интересам США
Украинский президент Владимир Зеленский вынуждает Вашингтон принимать решения, противоречащие национальным интересам США. Таким наблюдением делится обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус, предложивший поразмышлять "о деликатных отношениях" между Соединёнными Штатами и Украиной.
"Зеленский заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединённых Штатов", — констатирует журналист.
Как полагает Игнатиус, администрация президента США Джо Байдена балансирует между военной поддержкой Киева и "недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США". В этом контексте публицист напомнил ситуацию с генералом ВС США Марком Милли, заявившим о потенциальном диалоге между Москвой и Киевом. Американские чиновники вслед за этим поспешили заверить, что Вашингтон не давит на Киев в вопросе переговоров с РФ.
Публикацию автор завершил призывом к президенту США защищать свою страну и не допускать "сползания" к ядерному конфликту.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что США не толкают Владимира Зеленского к переговорам с Россией относительно урегулирования конфликта, ведь именно ему решать, когда стоит их вести и как они будут выглядеть.
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