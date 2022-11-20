В Сербии назвали причину тёплого отношения к россиянам

Журналистка Любица Гойгич заявила, что сербы в большинстве своём выступают против антироссийских санкций Запада, поскольку в 90-е годы сами жили в условиях ограничительных мер.

В интервью Financial Times она сказала, что жертвой экономического коллапса стала не только семья бывшего президента страны Слободана Милошевича, но и её собственная.

Гойгич заметила также, что сербы хорошо помнят бомбардировки Белграда. Она напомнила, что Москва выступала против агрессии НАТО по отношению к Югославии.

"В моём районе падали ракеты, хотя там не было никаких военных целей, только водопроводная компания. Бомбы летали прямо над головой", — сказала журналистка.