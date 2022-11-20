Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 ноября, 04:38

В Сербии назвали причину тёплого отношения к россиянам

Журналистка Гойгич: Сербы поддерживают Россию, потому что помнят санкции и бомбёжки НАТО

Журналистка Любица Гойгич заявила, что сербы в большинстве своём выступают против антироссийских санкций Запада, поскольку в 90-е годы сами жили в условиях ограничительных мер.

В интервью Financial Times она сказала, что жертвой экономического коллапса стала не только семья бывшего президента страны Слободана Милошевича, но и её собственная.

Гойгич заметила также, что сербы хорошо помнят бомбардировки Белграда. Она напомнила, что Москва выступала против агрессии НАТО по отношению к Югославии.

"В моём районе падали ракеты, хотя там не было никаких военных целей, только водопроводная компания. Бомбы летали прямо над головой", — сказала журналистка.

Экс-президент БиГ Караджич: Война в Югославии была для Запада тренировкой перед Украиной

Экс-президент БиГ Караджич: Война в Югославии была для Запада тренировкой перед Украиной

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение американского экс-посла Майкла Макфола о том, чтобы брать с россиян плату за поездки в "свободные страны" и отдавать в фонд восстановления Украины. В ответ на это дипломат поинтересовалась, сколько платят США за восстановление разрушенных стран.

Обложка ©

Flickr

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров