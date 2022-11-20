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20 ноября, 04:19

В США назвали условие, при котором противников помощи Киеву станет больше

Экс-помощник Буша Аллен: Конгресс в случае рецессии в США проголосует против помощи Киеву

В Республиканской партии увеличивается количество противников военной помощи Украине. Об этом написал в статье для Politico бывший специальный помощник экс-президента США Джорджа Буша – младшего Майкл Аллен.

"Сейчас 48% республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было шесть", — констатировал автор.

В США по итогам прошедших выборов усмотрели угрозу Украине

В США по итогам прошедших выборов усмотрели угрозу Украине

Всё больше республиканцев отказываются поддерживать оказание помощи Киеву. А если в ближайшие месяцы в Штатах начнётся рецессия, то количество голосующих против начнёт расти, дал прогноз Аллен. Кроме того, представители Республиканской партии обещают в случае победы на выборах в Конгресс ужесточить контроль над выделением средств Украине, напомнил он.

Ранее конгрессмен Марджори Тейлор Грин, известная по авторству резолюций о вынесении импичмента президенту США Джо Байдену, заявила, что в Палате представителей Конгресса республиканцы внесли законопроект об аудите расходов, направленных в помощь Украине. За законопроект высказались также десять её однопартийцев.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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