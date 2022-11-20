В США назвали условие, при котором противников помощи Киеву станет больше

В Республиканской партии увеличивается количество противников военной помощи Украине. Об этом написал в статье для Politico бывший специальный помощник экс-президента США Джорджа Буша – младшего Майкл Аллен.

"Сейчас 48% республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было шесть", — констатировал автор.

Всё больше республиканцев отказываются поддерживать оказание помощи Киеву. А если в ближайшие месяцы в Штатах начнётся рецессия, то количество голосующих против начнёт расти, дал прогноз Аллен. Кроме того, представители Республиканской партии обещают в случае победы на выборах в Конгресс ужесточить контроль над выделением средств Украине, напомнил он.