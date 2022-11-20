Россиянам дали советы, как продлить работу смартфона на морозе

Использование смартфона или пауэрбанка на морозе может оставить пользователя без связи, однако есть способы, которые помогут избежать этой проблемы. Об этом рассказал эксперт сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд!" Сергей Биржевой.

"При использовании телефона или пауэрбанка на морозе можно мгновенно остаться без связи. Низкие температуры — это "тяжёлые" для аккумулятора условия эксплуатации. Но если придерживаться простых правил, то можно избежать неожиданных проблем: используйте гарнитуру — тогда телефон большую часть времени будет в кармане, сумочке... Ограничьте время разговоров, после каждого разговора телефон обязательно нужно согреть", — объяснил Биржевой в беседе с РИА "Новости".

Специалист также предостерёг от использования устройства с Li-ion аккумулятором на морозе более десяти минут. Также Биржевой рекомендует пользоваться энергосберегающим защитным чехлом или класть устройство во внутренний карман одежды для сохранения тепла при разряде Li-ion аккумулятора. Ещё для мобильного устройства можно приобрести специальный нагревательный чехол на время морозного периода.

Кроме того, эксперт советует переводить устройство в режим энергосбережения, отключать голосового помощника, чтобы уменьшить нагрузку на батарею. А начинать зарядку гаджета нужно после достижения устройством температуры десяти градусов или когда смартфон нагрелся до комнатной температуры.