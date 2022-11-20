Пушков указал на ключевую черту в отношениях Китая и США
Сенатор Пушков: Жёсткое соперничество будет главной чертой в отношениях Китая и США
Жёсткое соперничество было и будет основной чертой в отношениях Китая и Соединённых Штатов Америки. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале.
"К вопросу о фантазийной "Большой сделке" между США и Китаем: при любых договорённостях жёсткое соперничество будет и впредь главной чертой их отношений", — сказал он, комментируя слова председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о том, что Вашингтон не позволит Пекину стать первым в мире в военной сфере.
А ранее в Германии рассказали о провальной попытке Запада разорвать отношения РФ и Китая. Эксперты утверждают, что страны Запада мечтают о том, чтобы связь России и КНР испортилась, однако это нереалистично. Ярким подтверждением тому стал прошедший саммит G20, по итогам которого Пекин отказался осуждать проведение специальной военной операции.
ТАСС / Сергей Карпухин