Пушков указал на ключевую черту в отношениях Китая и США

Жёсткое соперничество было и будет основной чертой в отношениях Китая и Соединённых Штатов Америки. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале.

"К вопросу о фантазийной "Большой сделке" между США и Китаем: при любых договорённостях жёсткое соперничество будет и впредь главной чертой их отношений", — сказал он, комментируя слова председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о том, что Вашингтон не позволит Пекину стать первым в мире в военной сфере.