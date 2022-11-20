В Индонезии оценили решение Путина не ехать на саммит G20

В Джакарте оценили решение президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали. Посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что государство уважает отказ российского лидера, подчеркнув, что для этого были соответствующие причины.

"Мы уважаем решение Правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит, мы понимаем, что у него на это были причины", — приводит его слова РИА "Новости".

Вместе с тем посол рассказал, что в общем и целом саммит "Большой двадцатки" прошёл успешно и достиг поставленных целей. Он указал, что в Джакарте постарались организовать мероприятие на высшем уровне, и по-русски добавил: "Ура!".

Кроме того, дипломат заявил о намерениях Индонезии укреплять отношения с Россией и в будущем. По его словам, это касается политического, экономического, культурного и гуманитарного аспектов.