Дипломат назвал глупостями решение ЮНЕСКО взять под защиту украинский борщ
Дипломат Орджоникидзе: ЮНЕСКО занимается глупостями, защищая украинский борщ
Бывший заместитель генсека ООН и председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе назвал глупостью решение ЮНЕСКО включить украинский борщ в список нематериального наследия. В интервью РИА "Новости" он подчеркнул, что блюдо в защите не нуждается.
"Мы, конечно же, отдаём должное неоспоримым достоинствам и вкусовым качествам борща, который в России очень любят и уважают. Но, если честно, убеждены, что признание его "украинскости" со стороны ЮНЕСКО, а тем более инсинуации на тему необходимости его защиты не делают чести этому традиционному восточнославянскому блюду и самой организации, занимающейся подобными глупостями", — подчеркнул дипломат.
Орджоникидзе напомнил о том, что помимо украинского блюда существуют аналогичные русское, белорусское и польское. Однако, пока жители Незалежной включают борщ в список нематериального наследия, россияне достаточно давно и удачно готовят его в качестве питания для космонавтов.
Напомним, в июле борщ попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО как блюдо украинской кухни. Власти Незалежной делают особый акцент на том, что борщ "принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России", и подали соответствующую заявку в ЮНЕСКО ещё в 2021 году.
Также Лайф приводил заявление постпреда России при ЮНЕСКО Александра Кузнецова о том, что включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО не даёт Украине особых прав на приготовление этого блюда. Дипломат отметил, что Киев представляет дело так, будто Россия является угрозой для культуры приготовления украинского борща, однако все осознают отсутствие реального риска, там просто хотят обратить на себя внимание.
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