Бывший заместитель генсека ООН и председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе назвал глупостью решение ЮНЕСКО включить украинский борщ в список нематериального наследия. В интервью РИА "Новости" он подчеркнул, что блюдо в защите не нуждается.

"Мы, конечно же, отдаём должное неоспоримым достоинствам и вкусовым качествам борща, который в России очень любят и уважают. Но, если честно, убеждены, что признание его "украинскости" со стороны ЮНЕСКО, а тем более инсинуации на тему необходимости его защиты не делают чести этому традиционному восточнославянскому блюду и самой организации, занимающейся подобными глупостями", — подчеркнул дипломат.

Орджоникидзе напомнил о том, что помимо украинского блюда существуют аналогичные русское, белорусское и польское. Однако, пока жители Незалежной включают борщ в список нематериального наследия, россияне достаточно давно и удачно готовят его в качестве питания для космонавтов.

Напомним, в июле борщ попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО как блюдо украинской кухни. Власти Незалежной делают особый акцент на том, что борщ "принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России", и подали соответствующую заявку в ЮНЕСКО ещё в 2021 году.