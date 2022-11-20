Стал известен гонорар Рублёва за выступление на Итоговом турнире ATP
Теннисист Андрей Рублёв заработал на Итоговом турнире ATP более $1 миллиона
Андрей Рублёв в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP в Турине. Обложка © ТАСС / EPA / ALESSANDRO DI MARCO
Российский теннисист и заслуженный мастер спорта Андрей Рублёв заработал более миллиона долларов за выступление на Итоговом турнире ATP, передаёт "Чемпионат".
Помимо 1 086 600 долларов олимпийский чемпион 2020 года в миксте также получит 400 очков в копилку, которые помогут ему в рейтинге, а именно — подняться на восьмую строчку в списке лучших мировых теннисистов.
Напомним, накануне Андрей Рублёв вышел в полуфинал итогового теннисного турнира ATP впервые в своей карьере. В заключительном матче группового этапа финального турнира года в Турине теннисист обыграл в трёх сетах соперника из Греции Стефаноса Циципаса. Однако Рублёв не смог выйти в финал итогового турнира ATP. Его обошёл 23-летний норвежец Каспер Рууд (четвёртая ракетка мира) со счётом 6:2, 6:4.