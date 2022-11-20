Стал известен гонорар Рублёва за выступление на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист и заслуженный мастер спорта Андрей Рублёв заработал более миллиона долларов за выступление на Итоговом турнире ATP, передаёт "Чемпионат".

Помимо 1 086 600 долларов олимпийский чемпион 2020 года в миксте также получит 400 очков в копилку, которые помогут ему в рейтинге, а именно — подняться на восьмую строчку в списке лучших мировых теннисистов.