Превращение в Джо Деменцио: Лайф вспомнил конфузы, оговорки и падения Байдена в честь его 80-летия

Старейшему президенту в истории США Джо Байдену исполнилось 80 лет. Сегодня американский лидер отмечает юбилей, причём отпраздновать событие он планирует в кругу семьи. Об этом сообщила секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.

Она рассказала, что приготовлениями к торжеству займётся первая леди, однако оно не будет особо грандиозным. Планируется лишь поздний завтрак для самых близких членов семьи, которые ранее прибыли на свадьбу любимой внучки Байдена. Избранником 28-летней Наоми стал юрист Питер Нил, который младше её на три года.

Падение Байдена на трапе. Фото © Twitter / 3sidedstory

В американской истории Джо Байден стал первым хозяином Овального кабинета, разменявшим девятый десяток, однако запомнился не политическими деяниями, а конфузами на публике, оговорками, падениями и пожатиями рук невидимкам. Политик множество раз путал названия стран, имена и должности коллег, забывал о гибели собственного сына, а также давал поводы для провокационных заголовков, нюхая волосы девочек.

Байден и пасхальный кролик. Фото © Twitter / FiveTimesAugust

Пользователи уже давно отметили его особенную "любовь" к несовершеннолетним. Однажды Байден оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Именно тогда он получил прозвище Джо Деменцио. Кстати, некоторые даже увидели ребёнка в самом политике — после его реакции на пасхального кролика: президент США испугался его во время праздничных гуляний на лужайке в Белом доме и поспешил убежать подальше.

Особенный резонанс получили его падения на трапах по пути к самолёту. Ещё в марте 2021-го Байден споткнулся и упал на лестнице, причём никто не помог ему подняться. Позже это повторилось в апреле 2021 года, а также в мае и июне 2022-го. Кроме того, всем запомнилась страсть Байдена к велосипедам. Любитель покрутить педали нарвался на шквал насмешек, когда в июне этого года потерял равновесие и упал с велосипеда.

В Сети мгновенно завирусилось видео с очередным конфузом политика, а его падение стало поводом для шуток американцев. Некоторые даже саркастично заявили о "вине" президента России Владимира Путина в том, что лидер США не удержался на велосипеде.