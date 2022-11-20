Возведение противотанковых заграждений российскими военными на Украине сняли на видео

Инженерные подразделения ВС РФ сооружают фортификационные препятствия в зоне спецоперации на Украине, чтобы затруднить проход техники и солдат ВСУ, а также вынудить противника сменить маршрут на участки огневого воздействия российской стороны. Кадры публикует Минобороны РФ.

Инженерные подразделения ВС РФ сооружают фортификационные препятствия. Видео © t.me / Минобороны России

"Малозаметное препятствие устанавливается для затруднения прохода бронированной техники. Например, если пойдёт БМП, то намотает его на гуслю и на катки. Тем самым дальнейшее движение затруднится", — рассказал военнослужащий о натягиваемой проволоке.

По его словам, в такую ловушку запросто угодят и бойцы ВСУ, а "запутываться и распутываться" они будут долго, особенно ночью, так как проволоку невозможно увидеть. Также военный показал бетонные заградительные конусы, траншеи, рвы. Инженерные подразделения занимаются и укреплением огневых позиций ВС РФ.

"Инженерные подразделения возводят минно-взрывные и невзрывные заграждения. Бетонные конструкции установлены на строго определённых интервалах и дистанциях и предназначены для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колёсной техники противника", — добавили в Минобороны.