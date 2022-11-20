Месть за Стамбул: Более 50 турецких истребителей и 20 дронов атакуют Сирию и Ирак
ВВС Турции обстреляли четыре региона в Сирии и один в Ираке в ответ на теракт в Стамбуле
Обложка © ТАСС / Zuma
Турция нанесла удары с истребителей F-16 и беспилотников по четырём регионам в Сирии: Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик, а также по иракскому Шенгалу. Об этом сообщает телеканал A Haber.
Воздушная операция "Коготь-меч" проводилась с задействованием более 50 самолётов и 20 беспилотников. Глава Министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что своими действиями Анкара реализует право на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН. Атакам подверглись места дислокации запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана и её сирийского ответвления "Силы народной самообороны", уточнил турецкий министр.
По данным телеканала, операция стала ответом страны на произошедший в Стамбуле теракт, к которому причастна, по мнению следствия, Рабочая партия Курдистана.
Напомним, 13 ноября прогремел взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. В результате шесть человек погибло, более 80 ранено (в том числе трое россиян). В причастности к теракту подозревается женщина, которая оставила на улице сумку, начинённую взрывчаткой. Предполагаемая террористка была задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
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