Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 ноября, 08:13

Месть за Стамбул: Более 50 турецких истребителей и 20 дронов атакуют Сирию и Ирак

ВВС Турции обстреляли четыре региона в Сирии и один в Ираке в ответ на теракт в Стамбуле

<p>Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Обложка © ТАСС / Zuma

Турция нанесла удары с истребителей F-16 и беспилотников по четырём регионам в Сирии: Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик, а также по иракскому Шенгалу. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Воздушная операция "Коготь-меч" проводилась с задействованием более 50 самолётов и 20 беспилотников. Глава Министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что своими действиями Анкара реализует право на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН. Атакам подверглись места дислокации запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана и её сирийского ответвления "Силы народной самообороны", уточнил турецкий министр.

По данным телеканала, операция стала ответом страны на произошедший в Стамбуле теракт, к которому причастна, по мнению следствия, Рабочая партия Курдистана.

Минобороны Турции заявило об уничтожении баз террористов в Ираке и Сирии

Минобороны Турции заявило об уничтожении баз террористов в Ираке и Сирии

Напомним, 13 ноября прогремел взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. В результате шесть человек погибло, более 80 ранено (в том числе трое россиян). В причастности к теракту подозревается женщина, которая оставила на улице сумку, начинённую взрывчаткой. Предполагаемая террористка была задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров