Месть за Стамбул: Более 50 турецких истребителей и 20 дронов атакуют Сирию и Ирак

Турция нанесла удары с истребителей F-16 и беспилотников по четырём регионам в Сирии: Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик, а также по иракскому Шенгалу. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Воздушная операция "Коготь-меч" проводилась с задействованием более 50 самолётов и 20 беспилотников. Глава Министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что своими действиями Анкара реализует право на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН. Атакам подверглись места дислокации запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана и её сирийского ответвления "Силы народной самообороны", уточнил турецкий министр.